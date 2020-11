“Ma non sarà troppo?”. GF Vip, Andrea Zelletta a luci rosse. Tutti muti, ma non Stefania Orlando (Di venerdì 20 novembre 2020) Si parla di tutto e di niente nella casa del GF Vip. Il tempo è tanto e la noia pure. Le discussioni sono tante e disparate, dalle più serie a quelle più frivole. Nonostante la presenza di telecamere e microfoni, i concorrenti si lasciano infatti andare a chiacchiere di ogni tipo, dove trovano posto anche non poche “perle di saggezza” destinate a rimanere nella storia del reality di Canale 5. Una di queste è stata pronunciata proprio nelle scorse ore da Andrea Zelletta, rinato in una nuova versione dopo l’uscita dal gioco per un paio di giorni. Alla base della conversazione tra Andrea, Stefania e altri inquilini c’era la visione dei film per soli adulti. Con estrema nonchalance, l’ex tronista ha dunque ammesso di guardare spesso e volentieri i suddetti film, a quanto pare seguito in tale pratica anche dagli altri ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Si parla di tutto e di niente nella casa del GF Vip. Il tempo è tanto e la noia pure. Le discussioni sono tante e disparate, dalle più serie a quelle più frivole. Nonostante la presenza di telecamere e microfoni, i concorrenti si lasciano infatti andare a chiacchiere di ogni tipo, dove trovano posto anche non poche “perle di saggezza” destinate a rimanere nella storia del reality di Canale 5. Una di queste è stata pronunciata proprio nelle scorse ore da, rinato in una nuova versione dopo l’uscita dal gioco per un paio di giorni. Alla base della conversazione trae altri inquilini c’era la visione dei film per soli adulti. Con estrema nonchalance, l’ex tronista ha dunque ammesso di guardare spesso e volentieri i suddetti film, a quanto pare seguito in tale pratica anche dagli altri ...

