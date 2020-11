Ma così si difende la memoria di Jole Santelli? (Di venerdì 20 novembre 2020) Matteo Salvini, dopo una giornata di polemiche per quanto Morra ha affermato su Jole Santelli, ha deciso di dire la sua e di difendere la memoria della ex presidentessa della Calabria che ci ha lasciato poco più di un mese fa. Lo fa condividendo un video della donna che parla e lanciando un messaggio preciso, facendo leva sul pietismo. Un pietismo che, per il carattere e la forza che Jole Santelli ha sempre dimostrato di avere, non le sarebbe piaciuto. LEGGI ANCHE >>> Morra shock su Santelli e la Calabria, esplode la polemica sui social Salvini difende la memoria di Jole Santelli Jole Santelli, sempre nei nostri cuori. Morra, ascolta queste parole e impara. ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 20 novembre 2020) Matteo Salvini, dopo una giornata di polemiche per quanto Morra ha affermato su, ha deciso di dire la sua e dire ladella ex presidentessa della Calabria che ci ha lasciato poco più di un mese fa. Lo fa condividendo un video della donna che parla e lanciando un messaggio preciso, facendo leva sul pietismo. Un pietismo che, per il carattere e la forza cheha sempre dimostrato di avere, non le sarebbe piaciuto. LEGGI ANCHE >>> Morra shock sue la Calabria, esplode la polemica sui social Salviniladi, sempre nei nostri cuori. Morra, ascolta queste parole e impara. ...

AntoStel : Non x infierire su ciò che è sufficientemente penoso di per sè, ma non posso far altro che chiedermi come un uomo c… - NDMariacristina : @aspettaaspetta @berlusconi No, ma difende il lavoro di una vita. Così facendo, però, perde ogni possibilità di ess… - bulbo89 : @mirellaaaiello @CarloneDaniela No ha detto che era una malata oncologica!!!!!!!basta così non si difende la Calabr… - GagliardoneS : @Silvia91409805 Si comincia così. E poi ci si rende conto che è tardi per uscirne. La libertà si difende, a costa d… - arique80 : @SecolodItalia1 Ha sempre funzionato così se sei ricco te la cavi meglio. Zangrillo difende gli interessi della Sanità privata -

