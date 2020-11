"Ma chi è Selvaggia Roma?", l'ira di Lady Bonolis (e le altre) contro l'influencer del GFVip - (Di venerdì 20 novembre 2020) Novella Toloni Dopo la lite tra la Gregoraci e l'ex Temptation Island fuori dalla Casa le colleghe della showgirl calabrese si sono schierate al suo fianco criticando duramente la Roma La sfuriata di Elisabetta Gregoraci contro Selvaggia Roma sta avendo ripercussioni anche all'esterno della casa del Grande Fratello Vip. L'atteggiamento provocatorio dell'ex Temptation Island nei confronti della showgirl calabrese ha fatto sbottare molte colleghe della Gregoraci. Da Lady Bonolis a Flora Canto e Milena Miconi sono tante le vip che si sono schierate in difesa dell'amica Elisabetta, puntando il dito contro la "pochezza" della Roma. Sin dal suo ingresso nella casa Selvaggia Roma ha creato scompiglio tra i ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 20 novembre 2020) Novella Toloni Dopo la lite tra la Gregoraci e l'ex Temptation Island fuori dalla Casa le colleghe della showgirl calabrese si sono schierate al suo fianco criticando duramente laLa sfuriata di Elisabetta Gregoracista avendo ripercussioni anche all'esterno della casa del Grande Fratello Vip. L'atteggiamento provocatorio dell'ex Temptation Island nei confronti della showgirl calabrese ha fatto sbottare molte colleghe della Gregoraci. Daa Flora Canto e Milena Miconi sono tante le vip che si sono schierate in difesa dell'amica Elisabetta, puntando il ditola "pochezza" della. Sin dal suo ingresso nella casaha creato scompiglio tra i ...

fabiolizzi_1970 : Chi è felice nella solitudine, o è una bestia selvaggia o un Dio. (Aristotele) #bnw_captures #bnw #blackandwhite - AlexAng68052367 : RT @TrashAmmme: Urtis e Selvaggia da soli in cucina Selvaggia: che facciamo domani? Urtis: gavettone a chi prende il sole? Selvaggia: acqu… - marry_me_chuck : RT @TrashAmmme: Urtis e Selvaggia da soli in cucina Selvaggia: che facciamo domani? Urtis: gavettone a chi prende il sole? Selvaggia: acqu… - Vita77527688 : @mary7213549179 @cometa_b @GrandeFratello @EndemolShineIT @alfosignorini È così, in più se gli fanno vedere quello… - rainonmega : RT @TrashAmmme: Urtis e Selvaggia da soli in cucina Selvaggia: che facciamo domani? Urtis: gavettone a chi prende il sole? Selvaggia: acqu… -