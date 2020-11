M5s, non è il momento per una raccolta fondi per Rousseau. Solo Casaleggio ha un mandato a vita? (Di venerdì 20 novembre 2020) La tecnologia non deve governarci, siamo noi che dobbiamo governarla con una nuova etica. Undici anni fa guardavamo agli strumenti digitali come ad elementi di libertà e di autodeterminazione nelle mani dei cittadini, oggi si sono trasformati in strumento di potere nelle mani di una sola persona che rivendicano sempre più risorse, sempre più controllo e influenza. Da cittadino nelle istituzioni, ho aderito a un Movimento che pretende un ricambio ciclico della classe politica con la definizione di due soli mandati in Parlamento, perché è fondamentale evitare posizioni dominanti e nuove caste. Ed è questo principio che difendo. Mi chiedo Solo perché tale principio non debba valere per l’intera comunità del M5s. E quindi, ad esempio, il Presidente dell’Associazione Rousseau a capo della piattaforma digitale del M5s quanti mandati ha? Ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) La tecnologia non deve governarci, siamo noi che dobbiamo governarla con una nuova etica. Undici anni fa guardavamo agli strumenti digitali come ad elementi di libertà e di autodeterminazione nelle mani dei cittadini, oggi si sono trasformati in strumento di potere nelle mani di una sola persona che rivendicano sempre più risorse, sempre più controllo e influenza. Da cittadino nelle istituzioni, ho aderito a un Movimento che pretende un ricambio ciclico della classe politica con la definizione di due soli mandati in Parlamento, perché è fondamentale ere posizioni dominanti e nuove caste. Ed è questo principio che difendo. Mi chiedoperché tale principio non debba valere per l’intera comunità del M5s. E quindi, ad esempio, il Presidente dell’Associazionea capo della piattaforma digitale del M5s quanti mandati ha? Ha ...

ManlioDS : Ancora un arresto di un politico italiano legato, si presume dalle indagini, alla mafia. Ancora una volta si confer… - fattoquotidiano : Di Maio chiude all’ingresso di Forza Italia nel governo: ‘Oggi come allora non risponderei al telefono. M5s e Berlu… - msgelmini : Le parole di Nicola Morra (M5S) sono disgustose. Un insulto ai calabresi, a @JoleSantelli e a chi lotta con forza c… - Aldo87963306 : @Mov5Stelle Grazie al M5S aiuto economico alle famiglie in difficoltà questa e la destra e la sinistra che dicono che non funziona - primaopoitorna : Voi del #M5S che state attaccando @NicolaMorra63 fate schifo... Voi del #M5S che davanti a mafiosi che frodavano i… -