Lutto nel mondo del cinema | un male l’ha portata via a soli 43 anni

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 20 novembre 2020) È morta la regista Valentina Pedicini, alle prime luci dell'alba di venerdì 20 novembre a Roma. Aveva solo 42. Era ricoverata da giorni presso il policlinico Gemelli per l'aggravarsi di unche da mesi l'affliggeva. #FOTO A FINE ARTICOLO Un talento ancora tutto da sbocciare quello di Valentina Pedicini, che comunque era riuscito già a imporsi al Festival deldi Venezia 2017 con il lungometraggio "Dove cadono le ombre" con Federica Rossellini, prodotto da Fandango e da Rai. La salma sarà trasferita dalla camera ardente del policlinico Gemelli di Roma a Foglianise, in provincia di Benevento, dove si svolgeranno i funerali. Chi è Valentina Pedicini Valentina Pedicini nasce a Brindisi il 6 aprile 1978. Si diploma in regia alla Zelig ...