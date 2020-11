Lutto nel cinema | un altro attore che se ne va Aveva 47 anni e coi suoi film ha fatto tanto divertire

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 novembre 2020) Il 2020 è da considerate un anno decisamente nefasto. Non ci riferiamo esclusivamente alla pandemia da coronavirus, che ovviamente ha angosciato il mondo intero, ma anche ad altre perdite illustri nel mondo dello spettacolo, della musica e del. Se ne sono andate due leggende mondiali come Kirk Douglas e Sean Connery, mentre l’Italia ha pianto le scomparse del grandissimoGigi Proietti e dello storico batterista dei Pooh, Stefano D’Orazio. Ora è arrivata un’altra brutta notizia. Questa nuova scomparsa getta nello sconforto più assoluto intere generazioni, visto che la sua voce hacompagnia per tantissimi. Se n’è andato ad appena 47unmolto noto a livello globale, Kirby Morrow. Impossibile non ricordarselo, tenuto conto che ha donato la sua voce a ...