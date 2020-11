Luperini si racconta | “Palermo la mia Juventus Covid? Non è stato facile affrontarlo…”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 20 novembre 2020) Il centrocampista del Palermo Gregorioha parlato in una lunga ed interessante intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra calcio giocato e vita privata, il giocatore ha affronato anche il tema del coronavirus e le difficoltà ivissute anche in prima persona.: il raccontocaption id="attachment 1053555" align="alignnone" width="568"(Imnstagram)/caption"? Ci sono finito quasi per caso dopo un’annata positiva al Pontedera", ha racconatoriguardo il suo breve passaggio in bianconero nel 2014. "Non sono mai entrato nel mondo bianconero, ma non ho alcun rammarico. La miaè il Palermo dove voglio centrare traguardi importanti".Dal passato al presente con la vicenda legata al coronavirus in primo piano: "Il ...