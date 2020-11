L’ultimo saluto del mondo della giustizia beneventana ad Andrea De Longis senior (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’ultimo saluto del mondo della giustizia all’avvocato Andrea De Longis senior, scomparso ieri all’età di 75 anni, è stato reso in viale Raffaele De Caro davanti al Tribunale. Il feretro del professionista è giunto avvolto nella toga da avvocato ed è stato accolto sul piazzale dal Presidente della Camera Penale di Benevento, Domenico Russo, dal Procuratore della Repubblica Aldo Policastro, dal Procuratore Aggiunto Giovanni Conzo, dal Presidente del Tribunale Marilisa Rinaldi. Tutti si sono stretti in un’atmosfera di commozione e partecipazione attorno alla bara, con i tanti Colleghi ed amici di uno degli avvocati più prestigiosi e stimati del foro beneventano. “Era un gentiluomo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –delall’avvocatoDe, scomparso ieri all’età di 75 anni, è stato reso in viale Raffaele De Caro davanti al Tribunale. Il feretro del professionista è giunto avvolto nella toga da avvocato ed è stato accolto sul piazzale dal PresidenteCamera Penale di Benevento, Domenico Russo, dal ProcuratoreRepubblica Aldo Policastro, dal Procuratore Aggiunto Giovanni Conzo, dal Presidente del Tribunale Marilisa Rinaldi. Tutti si sono stretti in un’atmosfera di commozione e partecipazione attorno alla bara, con i tanti Colleghi ed amici di uno degli avvocati più prestigiosi e stimati del foro beneventano. “Era un gentiluomo ...

