L'Oms sconsiglia il Remdesivir: 'Farmaco che non ha effetti sulla malattia' (Di venerdì 20 novembre 2020) L'Oms mette in guardia sul Farmaco antivirale Remdesivir: non sarebbe consigliato per i pazienti ricoverati in ospedale con Covid-19, indipendentemente dalla gravità del loro stato, perché non ci sono ...

