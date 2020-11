Lombardia, zona rossa fino al 3 dicembre Nuovo monitoraggio atteso per venerdì 27 (Di venerdì 20 novembre 2020) La nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 20 novembre 2020) La nuova ordinanza è validaal 32020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.

