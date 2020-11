Lombardia | il meme che gira nelle chat del centrodestra | “Gallera non mangia il panettone”

Leggi su tpi

(Di venerdì 20 novembre 2020) A chi non è mai capitato di sbagliare a inviare un messaggio, facendo sapere qualcosa a chi proprio era meglio che ne rimanesse all’oscuro? Sono gaffe, cose che succedono. Succede, per esempio, che la consigliera regionale lombarda di maggioranza Viviana Beccalossi mandi un messaggio Whatsapp che invoca le dimissioni di Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare, in unautilizzata dai capigruppo e dai presidenti di commissione per aggiornamenti sulla situazione del Covid-19. Un testo decisamente imbarazzante per l’ex collega di Gallera nella Giunta Maroni: “Mia suocera (89 anni) è un mese che vorrebbe fare il vaccino antinfluenzale senza riuscirci. Il suo medico di base dice che non ce l’ha e nemmeno in farmacia a pagamento è riuscita a trovarlo. E così rompe i coglioni a me. Sto pensando di darle il cellulare di Gallera e, conoscendola bene, lo chiamerebbe ...