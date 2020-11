Locatelli: “Grazie alle misure si apre spiraglio, ma non rifare errore dell’estate. Dobbiamo essere ancora più rigorosi per far scendere Rt sotto a 1” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Si conferma la decelerazione della curva di trasmissibilità che si iniziava a vedere la scorsa settimana. La strategia diversificata di misure ha avuto dimostrazione di efficacia”. Così il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, in conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia, confermando il trend in decrescita, sottolineando che “uno spiraglio si sta aprendo”. “Questi indicatori di decelerazione della curva devono incentivare ad essere ancora più stringenti e rigorosi. Quanto si sta ottenendo deve trovare conferma in una strategia, continuando con le misure fino a un Rt sotto 1”, continua. “Questo è uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) “Si conferma la decelerazione della curva di trasmissibilità che si iniziava a vedere la scorsa settimana. La strategia diversificata diha avuto dimostrazione di efficacia”. Così il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco, in conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia, confermando il trend in decrescita,lineando che “unosi stando”. “Questi indicatori di decelerazione della curva devono incentivare adpiù stringenti e. Quanto si sta ottenendo deve trovare conferma in una strategia, continuando con lefino a un Rt1”, continua. “Questo è uno ...

