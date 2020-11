Lo stretto di Malacca | la Cina fra Singapore e USA

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 20 novembre 2020) Stando ai dati della US Energy Information Administration, più del 30% del commercio marittimo di petrolio greggio passa attraverso il Mar Cinese Meridionale. E oltre il 90% dei volumi del predetto petrolio greggio che giunge in quel mare, transita nellodi: la rotta marittima più breve tra i fornitori in Africa e nel Golfo Persico e i mercati in Asia, rendendolo uno dei principali snodi geografici dell’oro nero al mondo. La chiave è che molte materie prime e per lo sviluppo dell’energia devono passare per quello. Attualmente, il trasporto di merci tra i Paesi dell’Asia orientale, l’Europa e l’Africa, a condizione che sia veloce, deve avere quale rotta lodicontrollato da. Il 24 settembre 2019e USA hanno ...