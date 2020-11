Lo Stato profondo dietro Putin

Leggi su panorama

(Di venerdì 20 novembre 2020) Amici di vecchia data e personaggi interessati. Sono cominciate le manovre per la successione. Protagoniste due fazioni contrapposte: quella di San Pietroburgo, fedele al leader, e l'altra di Mosca, che non sostiene le sue posizioni antioccidentali. Voci insistenti vogliono il presidente della Federazione russa ormai isolato e distaccato dal vero potere. Le recentissime speculazioni sulla sua salute - «ha il Parkinson», dicono fonti anonime del Cremlino - sono ovviamente un attacco per indebolirne la posizione. Ma da dove arrivano? C'è chi giura che si tratti di una fazione dell'élite di Mosca, che sta cominciando a mettere in dubbio la sua capacità di guidare il Paese attraverso la pandemia di Covid e i bassi prezzi del petrolio. Sempre più stanchi delle tattiche pesanti della cerchia ristretta di Vladimir, sono in aperta competizione con l'intera fazione di ...