Lo sportello nutrizionale Eat Well dell’Associazione Pabulum non si ferma

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEat, logratuitoideato dalle biologhe nutrizioniste Katya Tarantino, Giulia Corrado e dal Medico Radiologo PhD Graziella Di Grezia, non si. Il progetto è interamente dedicato alla sensibilizzazione di bambini e ragazzi, sulle tematiche della prevenzione, della salute e sul miglioramento dello stile di vita. Il nostro sistema sanitario deve affrontare le problematiche emergenti in alcuni settori. Uno di questi indica, in fasce sempre più giovani di popolazione un crescente disagio legato all’alimentazione, sia per quanto riguarda l’obesità, sia per quanto riguarda patologie del comportamento alimentari quali l’anoressia e la bulimia. É necessario promuovere programmi diretti a migliorare le ...