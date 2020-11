LIVE Virtus Bologna-Lietkabelis 65-46, EuroCup basket in DIRETTA: terzo quarto devastante dei padroni di casa (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Un solo canestro in 1’50”, quello di Hunter. 67-46 Hunter dalla media! Inizia l’ultimo quarto. TOP SCORER – Bologna: Weems 12; Lietkabelis: Lipkevicius 7 FINE terzo quarto – Prova il furto con tripla Paulius Valinskas, ma non ci riesce, e allora si entra negli ultimi dieci minuti con un terzo periodo devastante della Virtus. 0/2 Poska in lunetta. 65-46 Tripla di Adams, Virtus vicina al +20! Ultimo minuto del quarto. 62-46 2/2 Gamble. Rubata di Gamble su Maldunas, che commette all’istante fallo per rimandare in lunetta il centro bianconero. 60-46 2/2 Gamble. Venskus lotta per prendere posizione contro Gamble, ma commette fallo e lo manda in ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAUn solo canestro in 1’50”, quello di Hunter. 67-46 Hunter dalla media! Inizia l’ultimo. TOP SCORER –: Weems 12;: Lipkevicius 7 FINE– Prova il furto con tripla Paulius Valinskas, ma non ci riesce, e allora si entra negli ultimi dieci minuti con unperiododella. 0/2 Poska in lunetta. 65-46 Tripla di Adams,vicina al +20! Ultimo minuto del. 62-46 2/2 Gamble. Rubata di Gamble su Maldunas, che commette all’istante fallo per rimandare in lunetta il centro bianconero. 60-46 2/2 Gamble. Venskus lotta per prendere posizione contro Gamble, ma commette fallo e lo manda in ...

OA_Sport : LIVE Virtus Bologna-Lietkabelis, EuroCup basket in DIRETTA: le V nere tornano in Europa per un recupero importante - infoitsport : LIVE LBA - Varese torna a vincere, battuta la Virtus Roma - infoitsport : LIVE – Varese-Virtus Roma 98-88, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA - PianetaBasketIT : Varese torna a vincere, battuta la Virtus Roma - zazoomblog : LIVE – Varese-Virtus Roma 71-61 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Varese-Virtus #71-61 #Serie -