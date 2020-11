LIVE Virtus Bologna-Lietkabelis 51-37, EuroCup basket in DIRETTA: fuga virtussina a metà terzo quarto (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58-46 Spara velocemente la tripla Paulius Valinskas, prova a riavvicinarsi il Lietkabelis. 58-43 2/2 Lipkevicius, 2? prima della penultima sirena. Fallo a rimbalzo di Alibegovic, lunetta per Lipkevicius. 58-41 Realizza l’aggiuntivo Markovic. 57-41 Markovic vola in entrata, due punti e fallo contro la difesa che collassa! 55-41 Realizza l’aggiuntivo Normantas. 55-40 Normantas vola in coast to coast e segna, subendo anche il fallo (che forse c’era anche su un durissimo blocco precedente di Poska). 55-38 Viaggio in lunetta di Vinales per il terzo fallo di Pajola, è 1/2. 55-37 PAJOLA PER GAMBLE! La gran palla per la schiacciata! 3’38” a fine terzo periodo. 53-37 Non si ferma più la Virtus, ancora Weems a segno ricevendo da Tessitori raddoppiato e ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58-46 Spara velocemente la tripla Paulius Valinskas, prova a riavvicinarsi il. 58-43 2/2 Lipkevicius, 2? prima della penultima sirena. Fallo a rimbalzo di Alibegovic, lunetta per Lipkevicius. 58-41 Realizza l’aggiuntivo Markovic. 57-41 Markovic vola in entrata, due punti e fallo contro la difesa che collassa! 55-41 Realizza l’aggiuntivo Normantas. 55-40 Normantas vola in coast to coast e segna, subendo anche il fallo (che forse c’era anche su un durissimo blocco precedente di Poska). 55-38 Viaggio in lunetta di Vinales per ilfallo di Pajola, è 1/2. 55-37 PAJOLA PER GAMBLE! La gran palla per la schiacciata! 3’38” a fineperiodo. 53-37 Non si ferma più la, ancora Weems a segno ricevendo da Tessitori raddoppiato e ...

OA_Sport : LIVE Virtus Bologna-Lietkabelis, EuroCup basket in DIRETTA: le V nere tornano in Europa per un recupero importante - infoitsport : LIVE LBA - Varese torna a vincere, battuta la Virtus Roma - infoitsport : LIVE – Varese-Virtus Roma 98-88, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA - PianetaBasketIT : Varese torna a vincere, battuta la Virtus Roma - zazoomblog : LIVE – Varese-Virtus Roma 71-61 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Varese-Virtus #71-61 #Serie -