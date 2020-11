LIVE Virtus Bologna-Lietkabelis 37-34, EuroCup basket in DIRETTA: parziale 0-10 lituano che nega l’allungo V nere all’intervallo (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – Bologna: Tessitori 8; Lietkabelis: Vinales 7 37-34 Buzzer beater proprio sulla sirena di Paulius Valinskas, ed è con questo parziale di 0-10 che finisce il secondo periodo. 37-31 2/2 Vinales. Partenza di Vinales nel mismatch contro Alibegovic, che è costretto al fallo e a consegnare due liberi. 37-29 Brutta persa bolognese, appoggia facile Lipkevicius. Ultimo minuto del quarto. 37-27 A segno Adams da tre. 37-24 Realizza l’aggiuntivo Adams. 36-24 LA TRIPLA COL FALLO DI ADAMS! Prova la fuga la Virtus! Vinales in questo caso vola per stoppare l’ex Malaga, ma trova solo il braccio. 33-24 HUNTER! Dalla transizione veloce arriva il +9, time out Lietkabelis. 31-24 1/2 Alibegovic. Fallo di Barnies sulla penetrazione di ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATOP SCORER –: Tessitori 8;: Vinales 7 37-34 Buzzer beater proprio sulla sirena di Paulius Valinskas, ed è con questodi 0-10 che finisce il secondo periodo. 37-31 2/2 Vinales. Partenza di Vinales nel mismatch contro Alibegovic, che è costretto al fallo e a consegnare due liberi. 37-29 Brutta persa bolognese, appoggia facile Lipkevicius. Ultimo minuto del quarto. 37-27 A segno Adams da tre. 37-24 Realizza l’aggiuntivo Adams. 36-24 LA TRIPLA COL FALLO DI ADAMS! Prova la fuga la! Vinales in questo caso vola per stoppare l’ex Malaga, ma trova solo il braccio. 33-24 HUNTER! Dalla transizione veloce arriva il +9, time out. 31-24 1/2 Alibegovic. Fallo di Barnies sulla penetrazione di ...

