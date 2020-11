LIVE Virtus Bologna-Lietkabelis 21-17, EuroCup basket in DIRETTA: buon primo quarto della Segafredo (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-19 Penetra sulla linea di fondo Marius Valinskas, che serve l’accorrente Maldunas che segna. Inizia il secondo quarto. TOP SCORER – Bologna: Tessitori, Weems 7; Lietkabelis: M. Valinskas 6 FINE primo quarto – Markovic deraglia nel superare la metà campo, terminano così i primi dieci minuti. 21-17 2/2 Maldunas. Bella palla di Vinales sotto per Maldunas, si fa male al braccio sinistro Nikolic nel commettere fallo e nel tentativo di impedire il canestro. Liberi con 4?5 da giocare nel quarto. 0/2, ma la palla rimane in mano al Lietkabelis. Ultimo minuto del quarto che comincia con i tiri liberi accordati a Marius Valinskas. 21-15 Teodosic! Da otto metri frontale! 18-15 Gran ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-19 Penetra sulla linea di fondo Marius Valinskas, che serve l’accorrente Maldunas che segna. Inizia il secondo. TOP SCORER –: Tessitori, Weems 7;: M. Valinskas 6 FINE– Markovic deraglia nel superare la metà campo, terminano così i primi dieci minuti. 21-17 2/2 Maldunas. Bella palla di Vinales sotto per Maldunas, si fa male al braccio sinistro Nikolic nel commettere fallo e nel tentativo di impedire il canestro. Liberi con 4?5 da giocare nel. 0/2, ma la palla rimane in mano al. Ultimo minuto delche comincia con i tiri liberi accordati a Marius Valinskas. 21-15 Teodosic! Da otto metri frontale! 18-15 Gran ...

OA_Sport : LIVE Virtus Bologna-Lietkabelis, EuroCup basket in DIRETTA: le V nere tornano in Europa per un recupero importante - infoitsport : LIVE LBA - Varese torna a vincere, battuta la Virtus Roma - infoitsport : LIVE – Varese-Virtus Roma 98-88, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA - PianetaBasketIT : Varese torna a vincere, battuta la Virtus Roma - zazoomblog : LIVE – Varese-Virtus Roma 71-61 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Varese-Virtus #71-61 #Serie -