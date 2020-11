LIVE Virtus Bologna-Lietkabelis 0-0, EuroCup basket in DIRETTA: si comincia! (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-3 Tripla di Weems! Con ottima circolazione. Rubata e contropiede di Pajola su Paulius Valinskas, non gli viene concesso il viaggio in lunetta perché stava servendo l’accorrente Ricci. 4-3 2/2 Ricci. Ricci cerca di andare verso il canestro, viene spinto da Poska e guadagna due liberi. 2-3 Tripla di Poska vicino all’angolo. 2-0 Semigancio di Tessitori che va a segno. Primo possesso Bologna. 18:00 Quintetti in campo, si parte tra pochissimo! 17:58 QUINTETTI – Virtus: Pajola Adams Weems Ricci Tessitori; Lietkabelis: M. Valinskas P. Valinskas Lipkevicius Poska Maldonas 17:56 Fasi finali del riscaldamento e poi sarà palla a due! 17:55 In corso la presentazione delle due squadre. 17:53 Nel prepartita Djordjevic ha ammesso le difficoltà di Stefan Markovic, lasciando ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-3 Tripla di Weems! Con ottima circolazione. Rubata e contropiede di Pajola su Paulius Valinskas, non gli viene concesso il viaggio in lunetta perché stava servendo l’accorrente Ricci. 4-3 2/2 Ricci. Ricci cerca di andare verso il canestro, viene spinto da Poska e guadagna due liberi. 2-3 Tripla di Poska vicino all’angolo. 2-0 Semigancio di Tessitori che va a segno. Primo possesso. 18:00 Quintetti in campo, si parte tra pochissimo! 17:58 QUINTETTI –: Pajola Adams Weems Ricci Tessitori;: M. Valinskas P. Valinskas Lipkevicius Poska Maldonas 17:56 Fasi finali del riscaldamento e poi sarà palla a due! 17:55 In corso la presentazione delle due squadre. 17:53 Nel prepartita Djordjevic ha ammesso le difficoltà di Stefan Markovic, lasciando ...

