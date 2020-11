LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 98-92, Eurolega basket DIRETTA: i meneghini soffrono ma tornano alla vittoria! (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.46 Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 22.44 Premiato come MVP Kevin Punter, autore di 22 punti, ma hanno fatto bene anche l’ex dell’incontro Zach LeDay (20 punti) e Shavon Shields (17 punti). Da segnalare anche i canestri pesantissimi di Rodriguez e Delaney nel finale. Sull’altra sponda i migliori sono stati Lukas Lekavicius (16 punti), il giovanissimo Rokas Jokubaitis (15 punti) e Augustine Rubit (13 punti e 7 rimbalzi). 22.42 Partita folle al Mediolanum Forum di Assago: l’Olimpia Milano riscatta la sconfitta contro la Stella Rossa e torna a vincere in Eurolega battendo lo Zalgiris Kaunas per 98-92. I meneghini a ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.46 Chiudiamo qui la nostra. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 22.44 Premiato come MVP Kevin Punter, autore di 22 punti, ma hanno fatto bene anche l’ex dell’incontro Zach LeDay (20 punti) e Shavon Shields (17 punti). Da segnalare anche i canestri pesantissimi di Rodriguez e Delaney nel finale. Sull’altra sponda i migliori sono stati Lukas Lekavicius (16 punti), il giovanissimo Rokas Jokubaitis (15 punti) e Augustine Rubit (13 punti e 7 rimbalzi). 22.42 Partita folle al Mediolanum Forum di Assago: l’riscatta la sconfitta contro la Stella Rossa e torna a vincere inbattendo loper 98-92. Ia ...

