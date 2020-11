LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 73-64, Eurolega basket DIRETTA: i lituani tornano in partita (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73-66 Rubit ora sta dominando sotto le plance: rimbalzo offensivo e canestro per il lungo dello Zalgiris. INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO: Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 73-64 73-64 Rubit pescato nel pitturato firma il nuovo -9. 73-62 Punter punisce la disattenta difesa lituana. 71-62 Canestro veloce per lo Zalgiris: segna Lekavicius. 71-60 Hines arriva comodamente al ferro. 69-60 Il 2/2 di Rubit in lunetta consente allo Zalgiris di tornare sotto la doppia cifra di svantaggio. Ultimo minuto del terzo quarto. 69-58 Gran giocata di Jokubaitis, che chiude con il layup. 69-56 Il 2/2 ai liberi di Rodriguez dà un po’ di respiro ai padroni di casa. 67-56 Rubit impallina LeDay con la finta e ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73-66 Rubit ora sta dominando sotto le plance: rimbalzo offensivo e canestro per il lungo dello. INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO:73-64 73-64 Rubit pescato nel pitturato firma il nuovo -9. 73-62 Punter punisce la disattenta difesa lituana. 71-62 Canestro veloce per lo: segna Lekavicius. 71-60 Hines arriva comodamente al ferro. 69-60 Il 2/2 di Rubit in lunetta consente allodi tornare sotto la doppia cifra di svantaggio. Ultimo minuto del terzo quarto. 69-58 Gran giocata di Jokubaitis, che chiude con il layup. 69-56 Il 2/2 ai liberi di Rodriguez dà un po’ di respiro ai padroni di casa. 67-56 Rubit impallina LeDay con la finta e ...

