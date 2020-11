LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 62-42, Eurolega basket DIRETTA: dominio totale dei meneghini! (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-44 Lauvergne in qualche modo trova la retina. 62-42 Slalom gigante di Shields. Milano vola, timeout Zalgiris. 60-42 Punter completa il gioco da tre punti. 18 punti di vantaggio per l’Olimpia. 59-42 PUNTEEER! Palla recuperata e volata fino al ferro, più fallo subito. 57-42 2/2 di Punter in lunetta. 55-42 Jankunas porta i lituani sul -13. 55-40 La tripla di Punter apre il secondo tempo. INIZIO SECONDO TEMPO 21.36 Ci fermiamo per alcuni minuti, ci risentiamo per l’inizio del secondo tempo. 21.35 A LIVEllo individuale, 16 punti per uno scatenato Zach LeDay, 11 per Shavon Shields e 10 per Kevin Punter. 21.33 Dodici punti di vantaggio per l’Olimpia Milano all’intervallo. Dopo un primo quarto equilibrato e per lo ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62-44 Lauvergne in qualche modo trova la retina. 62-42 Slalom gigante di Shields.vola, timeout. 60-42 Punter completa il gioco da tre punti. 18 punti di vantaggio per l’. 59-42 PUNTEEER! Palla recuperata e volata fino al ferro, più fallo subito. 57-42 2/2 di Punter in lunetta. 55-42 Jankunas porta i lituani sul -13. 55-40 La tripla di Punter apre il secondo tempo. INIZIO SECONDO TEMPO 21.36 Ci fermiamo per alcuni minuti, ci risentiamo per l’inizio del secondo tempo. 21.35 Allo individuale, 16 punti per uno scatenato Zach LeDay, 11 per Shavon Shields e 10 per Kevin Punter. 21.33 Dodici punti di vantaggio per l’all’intervallo. Dopo un primo quarto equilibrato e per lo ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 37-30 Eurolega basket DIRETTA: parziale meneghino di 11-0 a inizio secondo quar… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 43-31 Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Zalgiris… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas Eurolega basket DIRETTA: serve una vittoria per rilanciarsi in classifica -… - OA_Sport : LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, Eurolega basket DIRETTA: serve una vittoria per rilanciarsi in classifica - FuoriluogoB : #fuoriluogoYoung Presentazione di 'UNA STORIA PAZZESCA!' (@salanieditore) ??? Domani, ore 15.00 Con Olimpia Medici… -