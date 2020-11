LIVE – Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 60-42, Eurolega 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di venerdì 20 novembre 2020) AX Armani Exchange Milano e Zalgiris Kaunas si affrontano nella decima giornata della regular season di Eurolega 2020/2021. Bilancio non entusiasmante quello dei meneghini con tre vittorie e tre sconfitte, oltre ad altrettante gare da recuperare. Bilancio di 5-4 invece per i lituani che sono sempre riusciti a scendere in campo nella loro stagione europea. Venerdì 20 novembre alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASON Eurolega AGGIORNA LA DIRETTA Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 60-42 23? Gioco da tre per Punter che mette a segno il canestro subendo fallo e trasforma il libero aggiuntivo. 60-42. 21? Punter da ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) AX Armani Exchangesi affrontano nella decima giornata della regular season di. Bilancio non entusiasmante quello dei meneghini con tre vittorie e tre sconfitte, oltre ad altrettante gare da recuperare. Bilancio di 5-4 invece per i lituani che sono sempre riusciti a scendere in campo nella loro stagione europea. Venerdì 20 novembre alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASONAGGIORNA LA60-42 23? Gioco da tre per Punter che mette a segno il canestro subendo fallo e trasforma il libero aggiuntivo. 60-42. 21? Punter da ...

