LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 52-40, Eurolega basket DIRETTA: gran secondo quarto dei meneghini! (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE secondo quarto: Olimpia Milano – Zalgiris Kaunas 52-40 52-40 SERGIO RODRIGUEEEZ! Step back e bomba per lo spagnolo! 49-40 Assist di Rodriguez per la tripla di Shields. Canestro importante per l’Armani Exchange. 46-40 Palla persa da Milano, due punti comodi per Hayes. Sta rientrando lo Zalgiris. 46-38 1/2 in lunetta di Rubit. 46-37 Rubata e due punti velocissimi per Lekavicius. 46-35 2/2 ai liberi per Grigonis. 46-33 Anche Delaney si aggrega al festival della tripla! 43-33 Ripartenza veloce per lo Zalgiris: segna Lauvergne. 43-31 LEDAY DA TREE! Troppo spazio per l’ex della partita, che è decisamente on fire stasera. 40-31 SHIELDS DALL’ANGOLO! Splendido ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE52-40 52-40 SERGIO RODRIGUEEEZ! Step back e bomba per lo spagnolo! 49-40 Assist di Rodriguez per la tripla di Shields. Canestro importante per l’Armani Exchange. 46-40 Palla persa da, due punti comodi per Hayes. Sta rientrando lo. 46-38 1/2 in lunetta di Rubit. 46-37 Rubata e due punti velocissimi per Lekavicius. 46-35 2/2 ai liberi per Grigonis. 46-33 Anche Delaney si aggrega al festival della tripla! 43-33 Ripartenza veloce per lo: segna Lauvergne. 43-31 LEDAY DA TREE! Troppo spazio per l’ex della partita, che è decisamente on fire stasera. 40-31 SHIELDS DALL’ANGOLO! Splendido ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 37-30 Eurolega basket DIRETTA: parziale meneghino di 11-0 a inizio secondo quar… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 43-31 Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Zalgiris… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas Eurolega basket DIRETTA: serve una vittoria per rilanciarsi in classifica -… - OA_Sport : LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, Eurolega basket DIRETTA: serve una vittoria per rilanciarsi in classifica - FuoriluogoB : #fuoriluogoYoung Presentazione di 'UNA STORIA PAZZESCA!' (@salanieditore) ??? Domani, ore 15.00 Con Olimpia Medici… -