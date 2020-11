LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 21-25, Eurolega basket DIRETTA: lituani avanti a fine primo quarto (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-25 Punter da tre accorcia subito le distanze. INIZIO SECONDO quarto fine primo quarto: Olimpia Milano – Zalgiris Kaunas 21-25 Timeout Olimpia, poco meno di 1? al termine del primo quarto. 21-25 Milano sta soffrendo tantissimo le ripartenze ospiti: stavolta è Jokubaitis ad arrivare comodamente al ferro. 21-23 Lekavicius in lunetta completa il gioco da tre punti. 21-22 Levakicius, ancora in contropiede, firma il sorpasso dei lituani e subisce anche il fallo. 21-20 Lo Zalgiris in transizione fa male ai meneghini: tripla di Jokubaitis. 21-17 Shields si mette in proprio e trova ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-25 Punter da tre accorcia subito le distanze. INIZIO SECONDO21-25 Timeout, poco meno di 1? al termine del. 21-25sta soffrendo tantissimo le ripartenze ospiti: stavolta è Jokubaitis ad arrivare comodamente al ferro. 21-23 Lekavicius in lunetta completa il gioco da tre punti. 21-22 Levakicius, ancora in contropiede, firma il sorpasso deie subisce anche il fallo. 21-20 Loin transizione fa male ai meneghini: tripla di Jokubaitis. 21-17 Shields si mette in proprio e trova ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas Eurolega basket DIRETTA: serve una vittoria per rilanciarsi in classifica -… - OA_Sport : LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, Eurolega basket DIRETTA: serve una vittoria per rilanciarsi in classifica - FuoriluogoB : #fuoriluogoYoung Presentazione di 'UNA STORIA PAZZESCA!' (@salanieditore) ??? Domani, ore 15.00 Con Olimpia Medici… - fabiocavagnera : Sembra impossibile, ma siamo di nuovo qui a parlare di basket. Ore 20.45, Mediolanum Forum d’Assago: palla a due pe… - OlimpiaMiNews : Sembra impossibile, ma siamo di nuovo qui a parlare di basket. Ore 20.45, Mediolanum Forum d’Assago: palla a due pe… -