LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 12-12 | Eurolega basket DIRETTA | avvio equilibrato al Mediolanum Forum

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-14 Correzione di Hines dopo il tiro sbagliato di Shields. 14-14 Finta e parabola vincente per Walkup. 14-12 2/2 in lunetta per Punter. 12-12 Altra transizione veloce dello: concretizza Valsturia con il layup. Timeout chiamato da Ettore Messina. 12-10 Ripartenza veloce degli ospiti: Lauvergne chiude su assist di Walkup. 12-8 La risposta lituana è targata Vasturia. 12-5 Tripla di LeDay! 9-5 Super uscita del timeout per lo: i lituani superano alla grande il pressing meneghino e vanno a schiacciare con Lauvergne. 9-3 Step back e tripla per Kevin Punter! Ottimodei milanesi, Schiller costretto a chiamare il primo timeout della gara. 6-3 Ancora Zach LeDay a segno. Grande inizio per l’ex della partita. 4-3 2/2 in lunetta per Zach LeDay. 2-3 ...