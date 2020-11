LIVE MotoGP | GP Portogallo DIRETTA | Valentino Rossi resta lontano in FP2 | Oliveira si conferma in vetta

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MOTO3 – LADI MOTO2 15.35 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 88 M. OIRA 1:40.270 2 30 T. NAKAGAMI +0.096 3 20 F. QUARTARARO +0.228 4 6 S. BRADL +0.314 5 21 F. MORBIDELLI +0.381 6 5 J. ZARCO +0.453 7 44 P. ESPARGARO +0.508 8 36 J. MIR +0.531 9 4 A. DOVIZIOSO +0.635 10 12 M. VIÑALES +0.638 15.33 Meno di quaranta minuti al termine della FP2: in questa fase si lavora sul passo con gomme prevalentemente usate, mentre nel finale di turno ci sarà spazio per una simulazione di qualifica con gomme nuove. 15.31 Nakagami si avvicina a 96 millesimi dal miglior tempo di Oira e balza in ...