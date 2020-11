LIVE MotoGP | GP Portogallo DIRETTA | scatta la FP1 Morbidelli e Valentino Rossi cercano risposte

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MOTO3 – LADI MOTO2 11.14 Il primo giro cronometrato premia Joan Mir in 1:44.794, ha 0.507 di vantaggio su Alex Rins e 0.688 su Lorenzo Savadori. 11.12 I piloti hanno scelto la soft all’anteriore, ma al posteriore ci sono diverse interpretazioni: soft per, media per Dovizioso, Petrucci,, hard per Vinales, Quartararo e Mir. 11.11 Subito tutti in pista. 11.10 SEMAFORO VERDE. Iniziano le prove libere 1 del GP di2020. 11.06 Ormai i piloti sono pronti per incominciare la FP1, tra quattro minuti tutti in pista. 11.04 Perfette condizioni meteo a Portimao, ideali per disputare al meglio queste prove libere. 11.02 Si sono appena concluse le ...