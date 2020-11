LIVE Moto3 | GP Portogallo DIRETTA | tutti in pista a Portiamo!

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP 10.19 Scivolata per Stefano Nepa nella penultima curva. Non ci sono conseguenze per lui. 10.18 Termina per molti piloti il primo stint del week-end. 10.15 Albert Arenas torna tre i primi 3 della classifica alle spalle di Suzuki e Masià. Settimo Ogura davanti ad Arenas. 10.13 La classifica aggiornata: 1 5 J. MASIA 1:50.656 2 24 T. SUZUKI +0.401 3 79 A. OGURA +0.839 4 55 R. FENATI +0.873 5 14 T. ARBOLINO +0.954 6 25 R. FERNANDEZ +0.974 7 52 J. ALCOBA +1.012 8 16 A. MIGNO +1.127 9 75 A. ARENAS +1.188 10 17 J. MCPHEE +1.250 10.09 Jaume Masià passa al comando e detta il passo in 1.51.175! Suzuki e Fernandez inseguono lo ...