LIVE Judo, Europei in DIRETTA: iniziano le finali, Bellandi e Basile inseguono una medaglia (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Alice Bellandi lotta, ma cede in semifinale alla francese Pinot Fabio Basile sconfitto in semifinale Giovanni Esposito fuori agli ottavi 15.50: Tra dieci minuti il via della sessione di finali con due italiani impegnati a caccia della medaglia di bronzo 14.30: Appuntamento alle 16 per la sessione di finali con Basile e Bellandi a caccia di un risultato di prestigio 14.24: Nella categoria -81 kg maschile di fronte per il bronzo Maisuradze (Geo)-De Wit (Ned) e Chouchi (Bel)-Casse (Bel). Finale Grigalashvili (Geo)-Ivanov (Bul) 14.22: Nella categoria -70 kg femminili di fronte per il bronzo Bellandi (Ita)-Taimazova (Rus), Butkereit (Ger)-Gahie (Fra). Per l’oro Van Dijke (Ned) e ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAlicelotta, ma cede in semifinale alla francese Pinot Fabiosconfitto in semifinale Giovanni Esposito fuori agli ottavi 15.50: Tra dieci minuti il via della sessione dicon due italiani impegnati a caccia delladi bronzo 14.30: Appuntamento alle 16 per la sessione dicona caccia di un risultato di prestigio 14.24: Nella categoria -81 kg maschile di fronte per il bronzo Maisuradze (Geo)-De Wit (Ned) e Chouchi (Bel)-Casse (Bel). Finale Grigalashvili (Geo)-Ivanov (Bul) 14.22: Nella categoria -70 kg femminili di fronte per il bronzo(Ita)-Taimazova (Rus), Butkereit (Ger)-Gahie (Fra). Per l’oro Van Dijke (Ned) e ...

OA_Sport : LIVE Judo, Europei in DIRETTA: 20 novembre, Fabio Basile mina vagante, Maria Centracchio e Christian Parlati outsid… - zazoomblog : LIVE Judo Europei in DIRETTA: 20 novembre Fabio Basile mina vagante Maria Centracchio e Christian Parlati outsider… - infoitsport : LIVE Judo, Europei 2020 in DIRETTA: ODETTE GIUFFRIDA D'ORO!!! Lombardo fuori al primo turno, 7° Pantano - zazoomblog : LIVE Judo Europei 2020 in DIRETTA: Pantano ai quarti! Giorda agli ottavi tra poco Odette Giuffrida - #Europei… - zazoomblog : LIVE Judo Europei 2020 in DIRETTA: eliminato a sorpresa Manuel Lombardo - #Europei #DIRETTA: #eliminato… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Judo LIVE Judo, Europei in DIRETTA: Alice Bellandi e Fabio Basile in finale per il bronzo OA Sport LIVE Judo, Europei in DIRETTA: 20 novembre, Fabio Basile mina vagante, Maria Centracchio e Christian Parlati outsider

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2020 di judo, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Praga. Dopo lo splendido ...

LIVE Judo, Europei in DIRETTA: Alice Bellandi e Fabio Basile in finale per il bronzo

14.08: Niente da fare anche per Alice Bellandi che subisce il Wazari decisivo dopo oltre 4’ di extra time e combatterà per il bronzo. 14.06: Sarà finale per il terzo posto per ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2020 di judo, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Praga. Dopo lo splendido ...14.08: Niente da fare anche per Alice Bellandi che subisce il Wazari decisivo dopo oltre 4’ di extra time e combatterà per il bronzo. 14.06: Sarà finale per il terzo posto per ...