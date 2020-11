LIVE Judo, Europei in DIRETTA: Alice Bellandi e Fabio Basile ai quarti! Eliminati Gwend, Centracchio e gli Esposito (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.52 Per il quarto di finale di Fabio Basile bisognerà aspettare una mezzoretta. 12.50 Tra una ventina di minuti il quarto di finale di Alice Bellandi, impegnata contro la slovena Anka Pogacnik per un posto nelle semifinali dei 70 kg. 12.50 Edwige Gwend è stata sconfitta dalla tedesca Martyna Trajdos per una waza-ari, l’azzurra non è mai stata in partita, è stata punita anche con due shido. La sua avventura finisce al secondo turno. 12.49 Mancano 30 secondi, la situazione si fa difficile per Edwige Gwend. 12.48 Trajdos si porta avanti con un waza-ari. Gwend è visibilmente in difficoltà. 12.48 Pessimo inizio di Gwend, già punita con 2 shido. Siamo a metà incontro. 12.46 ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.52 Per il quarto di finale dibisognerà aspettare una mezzoretta. 12.50 Tra una ventina di minuti il quarto di finale di, impegnata contro la slovena Anka Pogacnik per un posto nelle semifinali dei 70 kg. 12.50 Edwigeè stata sconfitta dalla tedesca Martyna Trajdos per una waza-ari, l’azzurra non è mai stata in partita, è stata punita anche con due shido. La sua avventura finisce al secondo turno. 12.49 Mancano 30 secondi, la situazione si fa difficile per Edwige. 12.48 Trajdos si porta avanti con un waza-ari.è visibilmente in difficoltà. 12.48 Pessimo inizio di, già punita con 2 shido. Siamo a metà incontro. 12.46 ...

OA_Sport : LIVE Judo, Europei in DIRETTA: 20 novembre, Fabio Basile mina vagante, Maria Centracchio e Christian Parlati outsid… - zazoomblog : LIVE Judo Europei in DIRETTA: 20 novembre Fabio Basile mina vagante Maria Centracchio e Christian Parlati outsider… - infoitsport : LIVE Judo, Europei 2020 in DIRETTA: ODETTE GIUFFRIDA D'ORO!!! Lombardo fuori al primo turno, 7° Pantano - zazoomblog : LIVE Judo Europei 2020 in DIRETTA: Pantano ai quarti! Giorda agli ottavi tra poco Odette Giuffrida - #Europei… - zazoomblog : LIVE Judo Europei 2020 in DIRETTA: eliminato a sorpresa Manuel Lombardo - #Europei #DIRETTA: #eliminato… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Judo LIVE Judo, Europei 2020 in DIRETTA: Giuffrida vola in FINALE!!! Pantano out ai recuperi OA Sport LIVE Judo, Europei in DIRETTA: 20 novembre, Fabio Basile mina vagante, Maria Centracchio e Christian Parlati outsider

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2020 di judo, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Praga. Dopo lo splendido ...

LIVE Judo, Europei 2020 in DIRETTA: ODETTE GIUFFRIDA D’ORO!!! Lombardo fuori al primo turno, 7° Pantano

17.51: L’azero Safarov, che ha eliminato Lombardo al primo turno, vince l’oro sconfiggendo nettamente Flicker. 17.46: Ora la finale tra Safarov e Flicker. 17.41: Le Blouch bat ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2020 di judo, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Praga. Dopo lo splendido ...17.51: L’azero Safarov, che ha eliminato Lombardo al primo turno, vince l’oro sconfiggendo nettamente Flicker. 17.46: Ora la finale tra Safarov e Flicker. 17.41: Le Blouch bat ...