LIVE Judo, Europei in DIRETTA: 20 novembre, Fabio Basile e Antonio Esposito agli ottavi! avanti Giovanni Esposito (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02: Origine giapponese, 18 anni, Ai Tsunod Roustant è campione Mondiale ed Europa cadetti 11.00: Ancora Italia-Spagna nel prossimo incontro che interesserà la squadra azzurra con Alice Bellandi che affronterà la spagnola Tsunoda Roustant 10.59: Basile affronterà il vincente tra il greco Azoidis e lo sloveno Hojak 10.58: Arriva il wazari decisivo per Fabio Basile che dunque vola agli ottavi di finale della categoria -73 kg!!! 10.57: Soluzione al golden score 10.57: Secondo shido anche per lo spagnolo, golden score vicino 10.56: manca un minuto al termine dell'incontro, ancora 0-0 10.55: Uno shido anche per Cases Roca 10.54: Dopo un minuto di gara c'è anche il secondo shido per Basile 10.53: Primo shido per

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2020 di judo, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Praga. Dopo lo splendido ...

LIVE Judo, Europei 2020 in DIRETTA: ODETTE GIUFFRIDA D’ORO!!! Lombardo fuori al primo turno, 7° Pantano

17.51: L’azero Safarov, che ha eliminato Lombardo al primo turno, vince l’oro sconfiggendo nettamente Flicker. 17.46: Ora la finale tra Safarov e Flicker. 17.41: Le Blouch bat ...

