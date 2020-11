LIVE Djokovic-Zverev | ATP Finals 2020 DIRETTA | spareggio decisivo | chi vince vola in semifinale

(Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.33 L’inizio del match, previsto alle ore 15.00, sarà posticipato di circa un quarto d’ora a causa del protrarsi della sfida di doppio Pavic M./Soares B.-Peers J./Venus M. giunta al super tie-break. 14.30 Buongiorno e benvenuti alladel match tra Novake Alexanderterzo nel gruppo Tokyo 1970 delle ATP-Schwartzman –-Medvedev –-Schwartzman –-Medvedev Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladell’incontro pomeridiano dell’ultima giornata del round robin dell’ATPdi Londra. Novak ...

infoitsport : LIVE Djokovic-Medvedev 3-6 3-6, ATP Finals 2020 DIRETTA: domino del russo a Londra, semifinale conquistata - infoitsport : LIVE Djokovic-Medvedev 3-6 1-4, ATP Finals 2020 DIRETTA: il russo gestisce bene gli scambi nel 2° set - zazoomblog : LIVE Djokovic-Medvedev 3-6 3-6 ATP Finals 2020 DIRETTA: domino del russo a Londra semifinale conquistata -… - zazoomblog : LIVE Djokovic-Medvedev 3-6 1-4 ATP Finals 2020 DIRETTA: il russo gestisce bene gli scambi nel 2° set - #Djokovic-M… - zazoomblog : LIVE Djokovic-Medvedev 3-6 ATP Finals 2020 DIRETTA: il russo avanti di un set troppi errori del serbo - #Djokovic-… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Djokovic

In serata il match tra Medvedev e Schwartzman. IL PROGRAMMA DELLE FINALS Il girone Tokyo 1970 decide il secondo semifinalista, che sabato affronterà Dominic Thiem: alle 15 su Sky Sport Arena si sfidan ...Per il terzo turno degli ATP World Tour Finals di Londra, nel tabellone del Singolare Maschile il serbo Novak Djokovic affronta il tedesco Alexander Zverev. Una partita che potrete seguire in diretta ...