LIVE – Brescia-Buducnost, Eurocup 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di venerdì 20 novembre 2020) Germani Brescia e Buducnost si affrontano nel recupero della sesta giornata della fase a gruppi di Eurocup 2020/2021. All’andata fu vittoria dei montenegrini, anche se in settimana i lombardi hanno ottenuto la loro seconda vittoria nella rassegna proprio contro un’altra compagine del Montenegro, il Mornar Bar. Venerdì 20 novembre alle ore 18.30 inizierà il confronto che potrete seguire in DIRETTA su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA Brescia-Buducnost SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Germanisi affrontano nel recupero della sesta giornata della fase a gruppi di. All’andata fu vittoria dei montenegrini, anche se in settimana i lombardi hanno ottenuto la loro seconda vittoria nella rassegna proprio contro un’altra compagine del Montenegro, il Mornar Bar. Venerdì 20 novembre alle ore 18.30 inizierà il confronto che potrete seguire insu Sportface. AGGIORNA LASportFace.

Ale26186 : RT @Inter_Women: ?? | LIVE!-In diretta la Coppa Italia TIM VISION: le nostre #InterWomen sfidano il Brescia! Forza ragazze ????? - rCapucconio : RT @Inter_Women: ?? | LIVE!-In diretta la Coppa Italia TIM VISION: le nostre #InterWomen sfidano il Brescia! Forza ragazze ????? - GerryRav11 : RT @LeonessaBrescia: We did it, Kenny! ???????? Brescia torna alla vittoria e contro il Mornar Bar conquista il secondo successo nella 7DAYS E… - LeonessaBrescia : We did it, Kenny! ???????? Brescia torna alla vittoria e contro il Mornar Bar conquista il secondo successo nella 7DAY… - zazoomblog : LIVE – Brescia-Mornar Bar 39-36 Eurocup 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Brescia-Mornar #39-36 #Eurocup -