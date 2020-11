L’Italia del Covid muore da sola e chiede aiuto su un pezzo di carta ma noi la stiamo ignorando

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 20 novembre 2020) Esiste un’Italia che non può più parlarsi. Che si lascia messaggi come può. Se tutto va bene tramite smartphone, senza inviare foto perché troppo spaventose. O peggio ancora, dove i cellulari non possono entrare, su pezzi di, perfino sulle parole crociate. L’importante è che arrivino ai figli. Sono le persone che stanno affrontando l’emergenzain un letto di terapia intensiva e sub-intensiva. Persone che non possono vedere i propri familiari o peggio ancora non possono nemmeno più sentirli. Molti tra loro affrontano la morte da soli, come nessun essere umano meriterebbe di fare. Sono centinaia le testimonianze di persone che hanno lasciato messaggi ai propri cari anche attraverso i medici. Sono loro i terminali di confidenze, speranze, paure dei familiari dei malati che non possono comunicare tra loro. Il quotidiano la Repubblica ha ...