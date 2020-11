L’indice Rt in calo a 1,18. Ma l’Iss avverte: «Ancora 17 Regioni ad alto rischio». Locatelli: «Vaccino? Sarà in sicurezza, basta polemiche» (Di venerdì 20 novembre 2020) L’indice Rt è in calo. A riportarlo è il monitoraggio settimanale sull’emergenza Covid-19 dell’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con il ministero della Salute. Il report osserva come L’indice di trasmissibilità calcolato sui soli casi sintomatici è pari a 1,18, valore che nel monitoraggio scorso era stato registrato a quota 1,43. Mentre nella maggior parte delle Regioni e province italiane si riscontrano valori medi tra 1 e 1,25. Un dato che in altri territori italiani è sceso sotto l’1. La Basilicata si classifica come la regione con Rt più alto con 1,46. Seguono Abruzzo (1,32), Toscana (1,31) e Friuli Venezia Giulia (1,27). Nella parte più bassa della classifica invece Sardegna, con un Rt di 0,79, e Lazio con lo 0,82. Secondo quanto raccomandato dall’Istituto Superiore di Sanità, il ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 novembre 2020)Rt è in. A riportarlo è il monitoraggio settimanale sull’emergenza Covid-19 dell’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con il ministero della Salute. Il report osserva comedi trasmissibilità calcolato sui soli casi sintomatici è pari a 1,18, valore che nel monitoraggio scorso era stato registrato a quota 1,43. Mentre nella maggior parte dellee province italiane si riscontrano valori medi tra 1 e 1,25. Un dato che in altri territori italiani è sceso sotto l’1. La Basilicata si classifica come la regione con Rt piùcon 1,46. Seguono Abruzzo (1,32), Toscana (1,31) e Friuli Venezia Giulia (1,27). Nella parte più bassa della classifica invece Sardegna, con un Rt di 0,79, e Lazio con lo 0,82. Secondo quanto raccomandato dall’Istituto Superiore di Sanità, il ...

