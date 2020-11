Limitazioni anti Covid in Francia, le informazioni dell’Ambasciata italiana (Di venerdì 20 novembre 2020) Nella fine della prima metà di Novembre il Primo Ministro francese Castex ha prolungato di altri 15 giorni le misure di lockdown parziale prese il 30 Ottobre . Soltanto alla fine di Novembre si dovranno prendere decisioni sulla eventuale riapertura di alcuni piccoli commerci . Dal primo Dicembre però bar e ristoranti rimarranno chiusi come informa l’Ambasciata d’Italia a Parigi sul suo sito . Il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte ha firmato poi nella notte il nuovo dpcm che introduce nuove misure per contrastare la seconda ondata del virus. Questo è corredato di alcuni allegati e sono previste disposizioni diverse a seconda delle regioni che si trovano in zona rossa, gialla o arancione . Il provvedimento in vigore in Francia da fine Ottobre prevede aperti i luoghi di lavoro, le scuole, le catene sanitarie e alimentari. Questa volta ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 novembre 2020) Nella fine della prima metà di Novembre il Primo Ministro francese Castex ha prolungato di altri 15 giorni le misure di lockdown parziale prese il 30 Ottobre . Soltanto alla fine di Novembre si dovranno prendere decisioni sulla eventuale riapertura di alcuni piccoli commerci . Dal primo Dicembre però bar e ristorrimarranno chiusi come informa l’Ambasciata d’Italia a Parigi sul suo sito . Il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte ha firmato poi nella notte il nuovo dpcm che introduce nuove misure per contrastare la seconda ondata del virus. Questo è corredato di alcuni allegati e sono previste disposizioni diverse a seconda delle regioni che si trovano in zona rossa, gialla o arancione . Il provvedimento in vigore inda fine Ottobre prevede aperti i luoghi di lavoro, le scuole, le catene sanitarie e alimentari. Questa volta ...

Malgrado la pandemia, Catania arriva puntuale all’appuntamento con le festività natalizie, grazie alla decisione dell’Amministrazione Comunale di illuminare il centro storico e le altre vie dello shop ...

