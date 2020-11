Like “del Papa” alla modella brasiliana: il Vaticano indaga (Di venerdì 20 novembre 2020) Nei giorni scorsi aveva fatto sorridere il Like lasciato “dal Papa” alla foto di una succinta modella brasiliana. Un caso sul quale il Vaticano ha deciso di indagare. Aveva fatto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 20 novembre 2020) Nei giorni scorsi aveva fatto sorridere illasciato “dalfoto di una succinta. Un caso sul quale ilha deciso dire. Aveva fatto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

repubblica : Il Vaticano avvia un'indagine sul like alla modella partito dall'account del Papa - ilpost : Il Vaticano ha avviato un’indagine interna dopo che l’account Instagram del Papa aveva messo “Mi piace” alla foto d… - rtl1025 : ?? Il 'like' di alcuni giorni fa che sarebbe partito dall'account ufficiale del #Papa alla foto di una modella brasi… - JohnLiberty2000 : Ahahah LOL ci manca solo che cada a..... donne :D p.s. Il Presidente Trump ha anche un admin che gestisce i suoi… - matteotti_g : RT @dDinoPirri: Giallo sul like del Papa alla modella brasiliana. #PapaFrancesco #unodinoi -

Ultime Notizie dalla rete : Like “del Artprice by Artmarket.com: il ruolo dei periti indipendenti nel Mercato dell'Arte Fortune Italia