Ligue 1, Monaco-PSG 3-2: rimonta capolavoro dei monegaschi, ai parigini non basta Mbappé (Di sabato 21 novembre 2020) Partita dalle mille emozioni quella disputatasi allo Stade Louis II di Montecarlo: Monaco-PSG 3-2.Serie B, Frosinone-Cosenza 0-2: Carretta doma i ciociari, Nesta k.o.L'undicesimo turno di Ligue 1 si apre con una gara davvero folle tra i monegaschi e i parigini. La compagine guidata da Tuchel ha chiuso il primo tempo con due reti di vantaggio grazie alla doppietta firmata da Kylian Mbappé, nella ripresa però la musica cambia. Sale in cattedra Kevin Volland che tra il 52' e il 66' riesce a pareggiare il match, la ciliegina sulla torta la mette Cesc Fabregas con una rete siglata all'84'. La squadra di Nico Kovac recupera tre punti importanti in classifica salendo a quota 20 punti, resta al comando il PSG con 24 punti all'attivo. Leggi su mediagol (Di sabato 21 novembre 2020) Partita dalle mille emozioni quella disputatasi allo Stade Louis II di Montecarlo:-PSG 3-2.Serie B, Frosinone-Cosenza 0-2: Carretta doma i ciociari, Nesta k.o.L'undicesimo turno di1 si apre con una gara davvero folle tra ie i. La compagine guidata da Tuchel ha chiuso il primo tempo con due reti di vantaggio grazie alla doppietta firmata da Kylian, nella ripresa però la musica cambia. Sale in cattedra Kevin Volland che tra il 52' e il 66' riesce a pareggiare il match, la ciliegina sulla torta la mette Cesc Fabregas con una rete siglata all'84'. La squadra di Nico Kovac recupera tre punti importanti in classifica salendo a quota 20 punti, resta al comando il PSG con 24 punti all'attivo.

Mediagol : #Ligue1, Monaco-PSG 3-2: rimonta capolavoro dei monegaschi, ai parigini non basta Mbappé - sportface2016 : #Ligue1: clamorosa rimonta #Monaco, #Psg sconfitto al Louis II - sportli26181512 : #Ligue1, al Psg non basta Mbappé. Fabregas e Volland trascinano il Monaco: Gli uomini di Kovac battono 3-2 la capol… - zazoomblog : Ligue 1 Monaco-Psg streaming: dove vedere la gara in diretta - #Ligue #Monaco-Psg #streaming: #vedere - sportface2016 : #MonacoPsg, le formazioni ufficiali -