Ligabue duetta con Elisa nel nuovo singolo «Volente o Nolente»

Si intitola Volente o Nolente il nuovo singolo di Ligabue, in radio da venerdì 20 novembre. Il brano, secondo estratto dopo La ragazza dei tuoi sogni, è un'altra anticipazione del disco di inediti 7, in uscita il prossimo 4 dicembre insieme alla raccolta 77+7, altro capitolo di celebrazione dei 30 anni di carriera del rocker emiliano, un anno dopo l'uscita di Start. Soprattutto, Volente o Nolente è il primo vero duetto di Ligabue con Elisa, nonché l'unico featuring contenuto nell'album di inediti 7. La canzone, in realtà, rappresenta una nuova collaborazione tra i due artisti, che già nel 2006 avevano lavorato insieme al brano Gli ostacoli del cuore. Proprio a quell'epoca, infatti, è nato anche il brano Volente o Nolente.

