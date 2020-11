Liga, Emery: “Senza Ronaldo e Neymar il campionato ha perso fascino” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Senza Ronaldo e Neymar la Liga non ha più lo stesso fascino“. Questo è il pensiero di Unai Emery, attuale allenatore del Villareal. Ai microfoni di El Paìs ha espresso più di qualche critica al campionato spagnolo che, a suo modo di vedere, è sceso di livello rispetto a qualche anno fa. “La minore capacità economica ha fatto partire Neymar e Cristiano e la Liga è scesa di un gradino. Barça e Real Madrid scommettono sui giovani che potrebbero prendere il sopravvento, ma hanno bisogno di tempo“. Non ha risparmiato neanche qualche frecciatina a Real Madrid e Barcellona: “Non dimentichiamo che l’investimento del Real Madrid in Hazard può essere fatto solo dai cinque club più ricchi del mondo. Per quanto riguarda il Barcellona non ha trovato un riferimento ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020)lanon ha più lo stesso fascino“. Questo è il pensiero di Unai, attuale allenatore del Villareal. Ai microfoni di El Paìs ha espresso più di qualche critica alspagnolo che, a suo modo di vedere, è sceso di livello rispetto a qualche anno fa. “La minore capacità economica ha fatto partiree Cristiano e laè scesa di un gradino. Barça e Real Madrid scommettono sui giovani che potrebbero prendere il sopravvento, ma hanno bisogno di tempo“. Non ha risparmiato neanche qualche frecciatina a Real Madrid e Barcellona: “Non dimentichiamo che l’investimento del Real Madrid in Hazard può essere fatto solo dai cinque club più ricchi del mondo. Per quanto riguarda il Barcellona non ha trovato un riferimento ...

