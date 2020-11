L’Europa si sveglia | proporremo al G20 trattato internazionale sulle pandemie

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 20 novembre 2020) Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha annunciato oggi che intende proporre alla riunione in videoconferenza del G20, che si terrà durante il week-end, un "", per rispondere in maniera più rapida e coordinata a fenomeni come quello della diffusione del Covid-19; inoltre, Michel ha affermato che l'Ue perorerà un "level playing field" nel settore del commercio, per evitare importazioni in situazione di dumping da parte di economie che non hanno norme ambientali e climatiche equivalenti a quelle europee; e che sosterrà la necessità di un coordinamento con standard comuni per i "green bond" e la "finanza verde" a livello globale, sul modello della "tassonomia" (criteri di classificazione) che sta sviluppando l'Ue. Michel ha presentato le posizioni dell'Ue per il G20 ...