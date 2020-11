L’étoile di Wendie Renard | dalla Martinica al tetto del mondo!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 novembre 2020) Sarà forse quel nome a rendere chi lo porta un sognatore, capace di compiere imprese fantastiche. Se Wendy Darling, il personaggio letterario creatopenna dello scrittore britannico James Matthew Barrie, si era ritrovata a volare nell’azzurro dei cieli insieme a Peter Pan, allo stesso modo anche, difensore e capitano dell’Olympique Lione, si sta ritrovando a vivere un’avventura altrettanto straordinaria. Non sull’ “Isola che non c’è”, ma nel panorama del calcio femminile., la ragazzina dal “sogno sbagliato” Lei su di un’isola c’è nata veramente. Non era una bimba sperduta, anche se crescere senza il papà non deve essere per niente stato facile. C’è il pallone però a farle compagnia, fin dall’infanzia, quando ogni giorno si reca sulla spiaggia di Le Prêcheur, ...