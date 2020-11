Leonardo Pieraccioni come Rocky Balboa | si fa in quattro per la figlia Martina

(Di venerdì 20 novembre 2020)non si dà per vinto e il tenero gesto per lacommuove tutti. L’attore tenaceil pugileFonte foto: Getty Imagesè l’attore e regista toscano noto per alcuni suoi film divenuti iconiciIl Ciclone e Il Laureato. Proprio raccontando un aneddoto su quest’ultima pellicola, ha mostrato su Instagram un gesto alquanto tenero compiuto nei confronti della. La bambina, di 10 anni, èdi Laura Torrisi, la quale ebbe una relazione con, terminata poi nel 2014. La piccola, stufa di mangiare il solito piatto di pasta in bianco, ha chiesto ...

filippinipaolo1 : @alessiomagno1 Ho sperato non non avessi rete Buongiorno una sega cit Leonardo Pieraccioni - IlContiAndrea : #GiorgioPanariello a FqMagazine: “Leonardo Pieraccioni ha già scritto il finale del film tratto dal libro ‘Io sono… - Italia_Notizie : ioGiorgio Panariello a FqMagazine: “Leonardo Pieraccioni ha già scritto il finale del film tratto dal libro ‘Io son… - ilfattovideo : ioGiorgio Panariello a FqMagazine: “Leonardo Pieraccioni ha già scritto il finale del film tratto dal libro ‘Io son… - clikservernet : ioGiorgio Panariello a FqMagazine: “Leonardo Pieraccioni ha già scritto il finale del film tratto dal libro ‘Io son… -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Pieraccioni

Il Fatto Quotidiano

Giulia Montanarini è un’attrice, anche se inizialmente era principalmente conosciuta per la sua partecipazione a Uomini e Donne come tronista, che poi ha dato il via alla sua carriera come modella. Gi ...In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, la cantante romana Elodie si mostra, in tutta la sua bellezza, mentre osserva il panorama dalla finestra. Accanto una nuvoletta, come se Elod ...