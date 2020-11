Legge di Bilancio, Fioramonti: per la scuola 300 milioni, non ci siamo proprio. Solo strategia comunicativa (Di venerdì 20 novembre 2020) "Questa Legge di Bilancio (LdB) rappresenta l’ultima opportunità che abbiamo per fare quegli investimenti decisivi per lo sviluppo del Paese, prima di una nuova stagione di tagli alla spesa pubblica". L'onorevole del Gruppo misto Lorenzo Fioramonti, già ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, commenta i contenuti della Legge di Bilancio approvata dal Governo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 20 novembre 2020) "Questadi(LdB) rappresenta l’ultima opportunità che abbiamo per fare quegli investimenti decisivi per lo sviluppo del Paese, prima di una nuova stagione di tagli alla spesa pubblica". L'onorevole del Gruppo misto Lorenzo, già ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, commenta i contenuti delladiapprovata dal Governo. L'articolo .

