Lega | Tajani | cambio parlamentari sono giochetti di Palazzo

(Di venerdì 20 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 20 NOV - "I rapporti tra alleati dovrebbero essere diversi, con Salvini non cirotture ma posizioni diverse, noi non ci preoccupiamo di faredispostando due o ...

Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente Forza Italia, a 24Mattinosu Radio 24. "Ci dovrebbe essere un accordo - sostiene Tajani - per evitare il passaggio da una parte all'altra, chi lascia un ...Tre defezioni alla Camera per Forza Italia: se ne vanno, passano armi e bagagli nella Lega di Matteo Salvini ... Una rabbia che emerge in modo nitido dalle parole di Antonio Tajani, vicepresidente di ...