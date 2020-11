Lega, il precedente? Primavera 2018. L'ultimo pesantissimo sondaggio: dove volano Meloni e FdI (Di venerdì 20 novembre 2020) Sempre tempo di sondaggi. E oggi, venerdì 20 novembre, eccoci all'appuntamento con la Supermedia-Youtrend, presentata da Lorenzo Pregliasco ad Omnibus, il programma di approfondimento politico del mattino in onda su La7. La rilevazione incrocia tutti gli ultimi sondaggi della settimana. Le variazioni non sono enormi, ma offrono diversi spunti. Si parte dalla Lega di Matteo Salvini, primo partito con un 24% tondo tondo ma in calo di 0,3 punti percentuali: per il Carroccio si tratta del valore più basso dalla Primavera del 2018. Calo identico per il Pd, che scivola al 20,7 per cento. Dunque Giorgia Meloni, che con i suoi Fratelli d'Italia è sempre più terza forza a livello nazionale: in crescita dello 0,1%, si porta al 16,1 per cento. Calano anche i grillini, di 0,2 punti percentuali al 15,2%; stabile Forza Italia dopo la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Sempre tempo di sondaggi. E oggi, venerdì 20 novembre, eccoci all'appuntamento con la Supermedia-Youtrend, presentata da Lorenzo Pregliasco ad Omnibus, il programma di approfondimento politico del mattino in onda su La7. La rilevazione incrocia tutti gli ultimi sondaggi della settimana. Le variazioni non sono enormi, ma offrono diversi spunti. Si parte dalladi Matteo Salvini, primo partito con un 24% tondo tondo ma in calo di 0,3 punti percentuali: per il Carroccio si tratta del valore più basso dalladel. Calo identico per il Pd, che scivola al 20,7 per cento. Dunque Giorgia, che con i suoi Fratelli d'Italia è sempre più terza forza a livello nazionale: in crescita dello 0,1%, si porta al 16,1 per cento. Calano anche i grillini, di 0,2 punti percentuali al 15,2%; stabile Forza Italia dopo la ...

