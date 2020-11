L’economia italiana ai tempi del Covid-19 | che cosa sta succedendo?

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiÈ indubbio chedel Belpaese con la pandemia del-19 in corso stia cambiando, e non di poco. I dati parlano chiaro e sono praticamente tutti al ribasso. D’altronde è evidente che l’emergenza sanitaria sta avendo un impatto diretto sulche arranca, fa fatica e preoccupa anche per i ritardi nell’istituzione dei fondi per i ristori ma anche per l’aumento di debito cui inevitabilmente si sta facendo ricorso. Tramite l’analisi di alcuni indicatori è possibile farsi un’idea dello stato di salute del sistema economico, partendo ovviamente dal lavoro per passare poi ad altri settori. Il mercato del lavoro Se prima il mercato del lavoro in Italia dava poche speranze, oggi è ancora peggio. Le ore di cassa integrazione sono aumentate di una cifra irripetibile: + 3760% ...