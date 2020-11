Leasing immobiliare e superbonus 110% | a chi spetta la detrazione o lo sconto sui lavori?

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 20 novembre 2020) Il contratto diha due soggetti: il concedente che in inglese è lessor, l’utilizzatore che è lessee. A livello giuridico, ilè il contratto con cui il concedente concede all’utilizzatore un bene dietro corrispettivo e per un determinato periodo di tempo. Quando scade il contratto, la parte che ha in godimento il bene può restituirlo o diventarne il proprietario pagando la differenza tra quanto già versato ed il valore del bene. Quando si parla disi parla di un contratto di locazione che consente di godere di un’immobile fino a termine pattuito, dopo questa data chi sta godendo dell’immobile può decidere di acquistarlo. Ilpuò essere stipulato anche su immobili in fase di costruzione e ristrutturazione. L’impresa costruttrice può ricevere un ...